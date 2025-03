VVDN stellt auf dem MWC Barcelona KI-gestützte Wi-Fi 7 Access Point Reference Designs auf Basis der Qualcomm Dragonwing NPro A7 Plattform vor

Diese Zusammenarbeit stellt einen wichtigen Meilenstein in der drahtlosen Konnektivität dar. Sie zielt darauf ab, die Benutzererfahrung durch überlegene Leistung und Intelligenz zu verbessern und gleichzeitig eine kostengünstige Lösung für Kunden zu bieten, die das beste KI- und WLAN-Erlebnis zu einem erschwinglichen Preis suchen.

GURUGRAM, Indien, 3. März 2025 /PRNewswire/ -- VVDN Technologies, ein globaler Anbieter von Software, Produktentwicklung und Elektronikfertigung sowie -lösungen, hat eine Zusammenarbeit mit Qualcomm Technologies, Inc. angekündigt, um sein Wi-Fi 7 Access Point Reference Design der nächsten Generation vorzustellen. Dieses KI-gesteuerte Referenzdesign basiert auf der Qualcomm Dragonwing NPro A7-Plattform und ist für anpassbare Implementierungen konzipiert.

Das Referenzdesign umfasst ein Carrier-Grade Tri-Band-Gateway und einen Carrier-Grade Dual-Band-Extender. Diese Lösungen sind für die intelligente Verwaltung des Netzwerkverkehrs, die Minimierung von Latenzzeiten und die Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit über mehrere Geräte hinweg optimiert.

Das Referenzdesign ist das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen VVDN und Qualcomm Technologies und ist für die sich schnell entwickelnde digitale Infrastruktur Indiens von entscheidender Bedeutung, da es eine unübertroffene Geschwindigkeit, Intelligenz und Zuverlässigkeit bietet. Es stellt einen bedeutenden Fortschritt im Bereich der drahtlosen Netzwerke dar und setzt neue Maßstäbe für KI-gesteuerte Leistung, Skalierbarkeit auf Unternehmensebene und kostengünstige Bereitstellung.

Die KI-gesteuerten Wi-Fi 7 Access Points werden auf dem MWC Barcelona 2025 vorgestellt und können ab März 2025 in Serie produziert werden. Besuchen Sie VVDN Technologies in Halle 2, Stand 2C78, auf der MWC Barcelona, wo dieser Access Point vorgestellt wird.

Die KI-gesteuerten Wi-Fi 7 Access Points von VVDN, die auf der Dragonwing NPro A7 Plattform basieren, wurden entwickelt, um die fortschrittlichen Fähigkeiten der Plattform zu demonstrieren. Sie integrieren die neuesten Technologien von Qualcomm Technologies, darunter die Qualcomm Networking AI Engine der Plattform, die für die WLAN-Konnektivität und Netzwerkoptimierung entwickelt wurde. Diese Access Points wurden entwickelt, um die Netzwerkeffizienz zu verbessern, sich dynamisch an unterschiedliche Nutzungsmuster anzupassen und eine nahtlose Konnektivität in unterschiedlichen Umgebungen zu gewährleisten. Diese intelligente Managementfunktion steigert nicht nur die Leistung, sondern unterstützt auch die Skalierbarkeit und wird so den sich wandelnden Anforderungen von Smart Homes, Unternehmen und öffentlichen Räumen gerecht.

