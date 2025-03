HONOR stellt das ultradünne HONOR Pad V9 auf dem MWC 2025 vor

Barcelona, Spanien, 3. März 2025 (ots/PRNewswire) - HONOR kündigte heute den

HONOR ALPHA PLAN an, eine neue Unternehmensstrategie, die HONOR von einem

Smartphone-Hersteller zu einem weltweit führenden KI-Geräte-Ökosystemunternehmen

machen soll. Der Plan, der durch eine Investition von 10 Mrd. USD in den

nächsten fünf Jahren finanziert wird, beginnt mit der Entwicklung eines

intelligenten Telefons, welches die Interaktion zwischen Mensch und Gerät

revolutionieren sowie das KI-Ökosystem mit den Verbrauchern verbinden wird.

Während der Veranstaltung stellte das Unternehmen auch das HONOR Pad V9 vor,

eine hochmoderne Ergänzung seiner Tablet-Reihe.



Elegantes und langlebiges Design





Das HONOR Pad V9 verbindet nahtlos Stil und Haltbarkeit. Neben demausgeklügelten Doppelring-Design, welches die Kamera auf der Rückseite umgibt,verfügt dieses Tablet über das branchenweit erste NIL-Nano-Topographie-Verfahrenauf seiner Hülle, welches die Display-Oberfläche sauber hält, indem es Schmutz,Fingerabdrücken und Flecken abweist. Diese fortschrittliche Technik erzeugt einefein strukturierte Oberfläche auf mikroskopischer Ebene, welche dieAufprallkräfte zerstreut und so dem täglichen Gebrauch standhält. Mit der "SGS Gold Five-star Whole Machine High-strength Certification" ist es für dentäglichen Gebrauch mit einer Biegefestigkeit von 100 N/mm[1] ausgelegt. Es istin Weiß sowie Grau erhältlich und zeichnet sich durch ein schlankesUnibody-Design aus, das mit 475 g[2] leicht und mit 6,1 mm[3] ultradünn ist.Revolutionäre Display-Technologie für verbesserten SehkomfortDas HONOR Pad V9 eröffnet mit seinem 11,5-Zoll-LCD-Display und einembeeindruckenden Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis von 88 % eine prächtige visuelleWelt. Mit einer Auflösung von 2,8 K[4] und einer Bildwiederholfrequenz von 144Hz sorgt das hyperdynamische Display für eine scharfe und flüssige Darstellung.Zudem unterstützt es 1,07 Milliarden Farben[5] und einen großen DCI-P3-Farbraum,der lebendige Farben, tiefe Kontraste und außergewöhnliche Klarheit bietet. Miteiner Helligkeit von 500 Nits bleibt das Display auch in hellen Umgebungen klarund deutlich sichtbar und bietet in jeder Umgebung ein beeindruckendesSeherlebnis.Im Einklang mit HONORs Einsatz für Innovationen, die den Menschen in denMittelpunkt stellen, legt das HONOR Pad V9 mit der HONOR Eye ProtectionTechnology den Schwerpunkt auf den Augenkomfort. Zertifiziert mit der "Low BlueLight (Hardware Solution)"-Zertifizierung von TÜV Rheinland, reduziert esschädliches blaues Licht um 6,3 %[6], um Augenbelastung und Ermüdung zuverringern. Das Tablet verfügt außerdem über Dynamic Dimming, das die