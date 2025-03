Starlab geht nach erfolgreichem Abschluss eines wichtigen NASA-Meilensteins in die vollständige Entwicklung über

Die vollständige Entwicklung der Starlab-Raumstation beginnt nach dem erfolgreichen Abschluss des PDR, wodurch ein nahtloser Übergang der Aktivitäten von der Internationalen Raumstation zu kommerziellen Zielen gewährleistet wird.

HOUSTON, 3. März 2025 /PRNewswire/ -- Starlab Space LLC hat einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung seiner kommerziellen Raumstation erreicht, indem es die Preliminary Design Review (PDR) in Zusammenarbeit mit NASA erfolgreich abgeschlossen hat, ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Produktion in vollem Umfang.