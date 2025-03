Valour erweitert sein Angebot an digitalen Vermögenswerten mit der Einführung von Valour Dogecoin, Valour Aptos, Valour Sui und Valour Render ETPs an der Börse Frankfurt in Deutschland

TORONTO, 3. März 2025 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder0 „DeFi Technologies") (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Zusammenführung traditioneller Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen („DeFi") leistet, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. („Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs"), die einen vereinfachten Zugang zu digitalen Vermögenswerten bieten, vier neue ETPs für digitale Vermögenswerte an der Börse Frankfurt eingeführt hat: Valour Dogecoin (DOGE) EUR ETP, Valour Aptos (APT) EUR ETP, Valour Sui (SUI) EUR ETP und Valour Render (RENDER) EUR ETP. Mit diesen neuen Produkten erweitert Valour sein Engagement, Anlegern ein nahtloses, sicheres und kosteneffizientes Engagement in die innovativsten digitalen Vermögenswerte auf dem Markt zu bieten.

Einführung neuer ETPs für aufstrebende digitale Vermögenswerte

Valour Dogecoin (DOGE) EUR ETP (ISIN: CH1108679791)

Dogecoin (DOGE) ist eine der bekanntesten und am meisten genutzten Kryptowährungen. Ursprünglich wurde sie 2013 als Parodie eingeführt, ist aber heute eine weit verbreitete digitale Währung. Mit einer Marktkapitalisierung von ca. 30,64 Mrd. USD ist DOGE der achtgrößte digitale Vermögenswert weltweit. DOGE ist bekannt für seine starke Community, die hohen Transaktionsgeschwindigkeiten und die Benutzerfreundlichkeit für Mikrotransaktionen, Trinkgelder und Händlerzahlungen. Das Valour Dogecoin ETP ermöglicht es Anlegern, an der Performance von DOGE teilzuhaben, ohne die Komplexität des direkten Besitzes von Kryptowährungen in Kauf nehmen zu müssen, und bietet eine wettbewerbsfähige Verwaltungsgebühr von 1,9 %.

Valour Aptos (APT) EUR ETP (ISIN: CH1108679783)

Aptos (APT) ist eine Layer-1-Blockchain der nächsten Generation, die auf Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit ausgelegt ist. Mit der innovativen Programmiersprache Move ermöglicht Aptos schnelle Transaktionen und ein entwicklerfreundliches Ökosystem. Es konzentriert sich auf die Förderung der Web3-Nutzbarkeit und -Anwendung und bietet eine Infrastruktur für NFTs, DeFi und darüber hinaus. Mit einer Marktkapitalisierung von 6,19 Mrd. USD rangiert Aptos weltweit auf Platz 31 der digitalen Vermögenswerte. Das Valour Aptos ETP ermöglicht Anlegern ein nahtloses Engagement im Aptos-Blockchain-Ökosystem.