Revival Gold schließt strategische Platzierung mit Dundee Corporation ab

Toronto, ON – 3. März 2025 / IRW-Press / Revival Gold Inc. (TSXV: RVG, OTCQX: RVLGF) („Revival Gold“ oder das „Unternehmen“ - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/revival-gold ... ) freut sich bekannt zu geben, dass es eine nicht vermittelte Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von insgesamt 3.680.000 CAD (die „Platzierung“) abgeschlossen hat, wie bereits am 19. Februar 2025 angekündigt wurde. Die Platzierung bestand aus der Ausgabe von 11.500.000 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zu einem Preis von 0,32 CAD pro Einheit, was die Ausübung der gesamten 15%-Upsize-Option einschließt.

Die Dundee Corporation (TSX: DC.A) erwarb über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft Dundee Resources Limited („Dundee“) 10.000.000 Einheiten für einen Bruttoerlös von 3.200.000 CAD. Dundee ist ein an der TSX notiertes Unternehmen im Bereich Mineralexploration und -erschließung. Revival Gold hat Dundee ein Vorkaufsrecht eingeräumt, um seine Beteiligung am Unternehmen durch das Recht auf Teilnahme an Eigenkapitalfinanzierungen für einen Zeitraum von sechs Monaten nach Abschluss der Platzierung aufrechtzuerhalten.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem halben Stammaktien-Kaufwarrant (jeder ganze Warrant gilt als „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Warrant-Aktie“) zu einem Ausübungspreis von 0,45 CAD pro Warrant-Aktie für einen Zeitraum von vierundzwanzig (24) Monaten ab dem Ausgabedatum.

Die Erlöse aus der Platzierung sollen zur Förderung der laufenden Projektentwicklungsaktivitäten von Revival Gold sowie als allgemeines Betriebskapital und für Unternehmenszwecke verwendet werden. Alle im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag. Im Zusammenhang mit der Platzierung zahlte das Unternehmen insgesamt 175.000 CAD an Beratungsgebühren an Paradigm Capital Inc., BMO Capital Markets und Beacon Securities Limited. Die Platzierung unterliegt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Seite 2 ► Seite 1 von 4