Taiwan hält China noch nicht bereit für Invasion

TAIPEH (dpa-AFX) - Taiwans Verteidigungsminister geht von einer weiteren Bedrohung durch Chinas Armee aus, auch wenn diese ihm zufolge derzeit nicht zu einer Invasion in der Lage ist. "Da die Taiwanstraße (die Meerenge zwischen China und Taiwan) eine natürliche Barriere darstellt, glaube ich nicht, dass die Volksbefreiungsarmee derzeit über die Fähigkeit zur amphibischen Kriegsführung verfügt", sagte Wellington Koo vor Pressevertretern. Mit amphibischer Kriegsführung sind gleichzeitige Operationen an Land und auf See gemeint.

Koo verwies auf die laufende Modernisierung des chinesischen Militärs und erklärte, dieses habe eine Invasion Taiwans nicht ausgeschlossen. Die Kommunistische Partei in Peking zählt Taiwan mit seinen mehr als 23 Millionen Einwohnern zum Gebiet Chinas, obwohl die Inselrepublik seit Jahrzehnten eine unabhängige und demokratisch gewählt Regierung hat.