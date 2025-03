Wieder zu Kräften kommen

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac hat Jungstar Jamie Gittens angesichts seines Formtiefs in Schutz genommen. "Einem Spieler in seinem Alter muss man auch mal erlauben, dass es da eine Delle gibt. Dass es auch mal ein körperliches Problem werden kann, wenn man alle drei Tage auf dem Niveau spielt", sagte Kovac vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League heute (21.00 Uhr/Amazon Prime) gegen OSC Lille.

Gittens ist in diesem Jahr noch ohne Torbeteiligung, nachdem er in der Hinserie sieben Tore in der Fußball-Bundesliga geschossen hatte. In der Champions League hatte der schnelle Angreifer in der Vorrunde zudem viermal getroffen - ebenfalls ausschließlich im alten Jahr. "Jamie hat in der Hinserie sicher etwas über-performt im Vergleich zur Mannschaft", befand Kovac, der das BVB-Team vor einem Monat übernommen hatte.