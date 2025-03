FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum Anschlag in Mannheim:

"Die Kaskade von tödlichen Angriffen auf arglose Mitmenschen, darunter nicht nur deutsche Opfer, sondern auch kleine Kinder aus marokkanischen und algerischen Einwandererfamilien, hat viele Bürger verunsichert und ihr Vertrauen in Staat und Politik nachhaltig erschüttert. Trotzdem gilt auch in diesem Fall: Erst wenn die Sachlage geklärt ist, kann die politische Debatte beginnen. Das Grundproblem bleibt. Alle öffentlichen Plätze, seien es Fußgängerzonen, Weihnachtsmärkte oder Karnevalsumzüge, sind weiche, leichte Angriffsziele. Deshalb werden sie von den Tätern ausgewählt, seien es Islamisten oder psychisch Kranke. Eine freiheitliche Gesellschaft sollte sich deswegen nicht zurückziehen, aber die Politik muss für deutlich mehr Sicherheit in diesem Land sorgen."