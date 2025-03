Continental legt Bilanz für 2024 vor

HANNOVER (dpa-AFX) - Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental legt am Dienstag seine Bilanz für 2024 vor. Vorstandschef Nikolai Setzer und Finanzvorstand Olaf Schick präsentieren das Zahlenwerk am Vormittag (9.00 Uhr) bei einer virtuellen Jahrespressekonferenz und geben einen Ausblick auf 2025. Im Mittelpunkt des Interesses dürfte dabei vor allem die angeschlagene Autozuliefersparte stehen.

Das Autozuliefergeschäft gilt seit Langem als Sorgenkind des Konzerns und schrieb in den vergangenen Jahren immer wieder rote Zahlen. In dem nach Umsatz größten Konzernteil hat Conti den Sparkurs zuletzt noch einmal verschärft. Mehr als 10.000 Stellen fallen weg, jeweils rund zur Hälfte in der Verwaltung und in Forschung und Entwicklung./fjo/men/DP/stw

