Quimbaya Gold vergibt ersten Bohrauftrag für das Tahami-South-Projekt

Elawa S.A.S., die Tochtergesellschaft und Bergbausparte von Independence Drilling wurde von Quimbaya Gold (CSE: QIM, FSE: K05, WKN:A3DT3C) mit der Durchführung der ersten Bohrungen auf dem Tahami-South-Projekt in Kolumbien beauftragt. Gelegen im produktiven und aussichtsreichen Segovia-Distrikt grenzt die Liegenschaft unmittelbar an das Segovia-Projekt von Aris Mining an und liegt in dessen Streichrichtung. Geplant ist eine erste Explorationskampagne, die Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 4.000 Meter umfassen sollen.

In den letzten Monaten hat sich das Team von Quimbaya Gold intensiv darum bemüht, das Tahami-South-Projekt zur Bohrreife voranzubringen. Jetzt ist das Unternehmen in der Lage, den erfolgreichen Abschluss seiner Bemühungen vermelden zu können, denn mit dem erfolgreichen Abschluss eines Bohrvertrags können auf dem Projekt die ersten Erkundungen zur Tiefe hin in Kürze starten.