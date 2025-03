Leichte Verluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Der Dax dürfte am Dienstag seine hohen Vortagsgewinne konsolidieren. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Handelsstart ein halbes Prozent tiefer auf 23.022 Punkte. Damit würde sich der Leitindex über der 23.000-Punkte-Marke halten, die er am Vortag erstmals überschritten hatte. Zu verdanken hatte er dies einer Rally vor allem bei Rüstungs- und Autowerten. Die NordLB erinnerte daran, dass schon die dritte Tausendermarke in diesem Jahr übersprungen wurde. Im Fokus bleibt die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. Zölle auf Einfuhren aus den Nachbarländern Kanada und Mexiko treten in Kraft. Drei Jahre nach Kriegsbeginn stellt die US-Regierung zudem ihre Militärhilfe für die Ukraine vorerst ein und bringt das von Russland angegriffene Land damit in eine noch schwierigere Lage.