Aston Bay Holdings erfreut über neue Kupfer- und Silberressource auf Storm 

Für das Storm-Kupferprojekt auf Somerset Island in der kanadischen Provinz Nunavut liegt eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung vor. Sie basiert auf den Lagerstätten Cyclone, Chinook, Corona, Cirrus, Lightning Ridge und Thunder. Zusammen mit dem Partner American West Metals, der einen Anteil von 80% am Projekt hält, verfügt Aston Bay Holdings (TSX.V: BAY, FSE: 6AY, WKN: A2AUFP) auf Storm nun über 8,2 Millionen Tonnen Gestein mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,47% Kupfer und 4,5 g/t Silber in der angezeigten Kategorie. Zusammen ergibt sich daraus eine Ressource von 266,3 Millionen Pfund (121.000 Tonnen) Kupfer und 1,185 Millionen Unzen Silber.

Hinzu kommt eine abgeleitete Mineralressource von 3,3 Millionen Tonnen Gestein mit einem Durchschnittsgehalt von 1,30% Kupfer und 3,1 g/t Silber. Aus ihr ergeben sich zusätzliche 95,4 Millionen Pfund oder 43.000 Tonnen Kupfer und 333.600 Unzen Silber. Erstellt hat die neue Studie zur Größe der Mineralressource das unabhängige Beratungsunternehmen P&E Mining Consultants Inc.