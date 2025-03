Trump stoppt gesamte US-Militärhilfe für die Ukraine – US-Rüstungsaktien rot

US-Präsident Donald Trump hat die gesamte Militärhilfe für die Ukraine vorerst gestoppt. Die Entscheidung sei die Folge eines Streits mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vergangene Woche im Oval Office, bestätigte ein hochrangiger Beamter des Weißen Hauses am Montagabend (Ortszeit) der Nachrichtenagentur Reuters.

Die Entscheidung folgt der Kehrtwende in der US-Ukraine-Politik, die Trump seit seinem Amtsantritt im Januar vollzogen hat. Er schlägt einen diplomatischeren Kurs gegenüber Moskau ein. Am Freitag hatte er Selenskyj im Weißen Haus scharf kritisiert, weil dieser sich nicht dankbar genug für die US-Unterstützung im Krieg mit Russland gezeigt habe.

Am Montag erneuerte Trump seine Forderung nach mehr Anerkennung durch Kiew. Er reagierte verärgert auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Associated Press, in dem Selenskyj die Aussicht auf ein Ende des Krieges als "sehr, sehr weit entfernt" bezeichnet hatte.

"Das ist die schlimmste Aussage, die Selenskyj hätte machen können, und Amerika wird das nicht mehr lange hinnehmen", schrieb Trump auf Truth Social.

US-Rüstungsaktien haben mehrheitlich negativ auf den sofortigen Stopp von US-Waffenlieferungen an die Ukraine reagiert. Der US-Rüstungsaktienindex S&P Aerospace & Defense Select Industry Index schloss gestern mit einem Minus von rund 2 Prozent bei 25.218 Punkten.

Europäische Rüstungsaktien legten dagegen zuletzt deutlich zu, denn Europa muss sich auch ohne die USA verteidigen können und muss dafür massiv investieren. Der Branchenindex Stoxx Europe Total Market Aerospace & Defense Index legte allein gestern um fast 7,70 Prozent zu. Binnen eines Jahres sind es fast 48 Prozent.

Trotz der massiven Spannungen zwischen den USA und der Ukraine sieht Trump nach wie vor die Möglichkeit eines Abkommens zur Erschließung ukrainischer Rohstoffe für US-Investitionen. Während europäische Staats- und Regierungschefs Vorschläge für einen Waffenstillstand in dem Konflikt diskutieren, könnte das Abkommen Amerika helfen, einen Teil der finanziellen und militärischen Unterstützung zurückzugewinnen, die es in den letzten drei Jahren geleistet hat.

Auf die Frage, ob das Abkommen vom Tisch sei, antwortete Trump am Montag im Weißen Haus: "Nein, das glaube ich nicht." Er bezeichnete das Abkommen als "großartigen Deal für uns" und kündigte für Dienstagabend ein Update dazu an, wenn er vor dem Kongress sprechen werde.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion