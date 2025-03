Trump erhöht Zölle: China und Kanada schlagen zurück!

Die zusätzlichen Zölle auf chinesische Waren verschärfen die bereits bestehenden Handelsbeschränkungen. Bereits am 4. Februar hatte Trump einen zusätzlichen Zoll von 10 Prozent verhängt. In der Summe erhebt die US-Regierung nun 20 Prozent auf zahlreiche chinesische Waren, zusätzlich zu den Zöllen von bis zu 25 Prozent, die Trump während seiner ersten Amtszeit eingeführt hatte.

Die neuen Zölle könnten den jährlichen Handel der USA im Wert von 2,2 Billionen US-Dollar erheblich beeinflussen. Trump begründete die Maßnahmen mit der mangelnden Bereitschaft der betroffenen Länder, den Fluss des tödlichen Fentanyls und seiner Vorläuferchemikalien in die USA einzudämmen.

China reagierte umgehend und kündigte zusätzliche Zölle von 10 bis 15 Prozent auf bestimmte US-Importe ab dem 10. März an. Zudem wurden Exportbeschränkungen für ausgewählte US-Unternehmen eingeführt. "Die einseitigen Zollmaßnahmen der USA verstoßen schwerwiegend gegen die Regeln der Welthandelsorganisation und untergraben die wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit zwischen China und den USA", erklärte das chinesische Handelsministerium.

Die neuen chinesischen Zölle betreffen vor allem US-Agrarprodukte, darunter Fleisch, Getreide, Baumwolle, Obst, Gemüse und Milchprodukte. Zudem setzte Peking 15 US-Unternehmen auf die Exportkontrollliste und 10 weitere Unternehmen auf die Liste der "unzuverlässigen Unternehmen".

Auch Kanada und Mexiko reagierten auf die Zölle

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau kündigte Vergeltungsmaßnahmen an. Ottawa werde US-Importe im Wert von 30 Milliarden kanadischen Dollar mit Zöllen von 25 Prozent belegen. Falls die US-Zölle in 21 Tagen noch in Kraft seien, könnten weitere Zölle auf Waren im Wert von 125 Milliarden kanadischen Dollar folgen. Trudeau warnte, dass die Zölle eine "unglaublich erfolgreiche Handelsbeziehung" gefährden und gegen das Freihandelsabkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada verstoßen würden.

Die neuen US-Zölle auf Produkte aus Mexiko und Kanada haben weitreichende Folgen für die nordamerikanische Wirtschaft. Grenzüberschreitende Lieferketten sind essenziell für die Automobilproduktion, Maschinenbau, Energieversorgung und Landwirtschaft. "Die heutige rücksichtslose Entscheidung der US-Regierung treibt Kanada und die USA in eine Rezession, führt zu Arbeitsplatzverlusten und wirtschaftlicher Unsicherheit", erklärte Candace Laing, CEO der kanadischen Handelskammer.

Matt Blunt, Präsident des American Automotive Policy Council, forderte, dass Fahrzeuge, die die Anforderungen des US-Mexiko-Kanada-Abkommens erfüllen, von den Zöllen ausgenommen werden. Der Handelskonflikt führte bereits zu starken Marktreaktionen. Die Finanzmärkte gerieten unter Druck, globale Aktienkurse gaben nach und Anleger suchten sichere Anleihen. Der kanadische Dollar und der mexikanische Peso fielen gegenüber dem US-Dollar.

Trump setzt seine protektionistische "America First"-Agenda mit hoher Geschwindigkeit um. Er verhängte eine vollständige Wiedereinführung der 25-prozentigen Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte, die am 12. März in Kraft treten werden. Trumps Maßnahmen umfassen auch eine nationale Sicherheitsuntersuchung zu Holzimporten und hohe Abgaben auf chinesische Schiffe, die US-Häfen anlaufen.

David Solomon, CEO von Goldman Sachs, äußerte sich am Dienstag auf dem Australian Financial Review Business Summit in Sydney skeptisch. "Der Präsident ist fest davon überzeugt, dass es Handelsungleichgewichte gibt und er die Wettbewerbsbedingungen aggressiv angleichen will", sagte Solomon. Er betonte jedoch die Unsicherheiten über die langfristigen Auswirkungen dieser Maßnahmen. "Wie weit das geht, bleibt abzuwarten", fügte er hinzu.

Blackstone geht davon aus, dass die USA im Jahr 2025 keine Rezession erleben werden. Solomon hält die Wahrscheinlichkeit jedoch nicht für ausgeschlossen: "Das Risiko ist gering, aber nicht null."

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion