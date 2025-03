San Diego, CA / Access Newswire / 3. März 2025 / General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) begrüßt die Benennung seines Collaborative Combat Aircraft durch die U.S. Air Force: Der neue unbemannte Düsenjäger wird den Namen YFQ-42A tragen. Die Ankündigung am Montag folgte auf eine frühere Entscheidung der USAF aus dem Jahr 2024, GA-ASI mit der Entwicklung und dem Bau des YFQ-42A zu beauftragen.