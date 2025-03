Q Precious & Battery Metals schließt Wasserstoffakquisition erfolgreich ab

Im Rahmen der Privatplatzierung wurden steuerbegünstigte Flow-Through-Aktien und normale Stammaktien ausgegeben. Letztere wurden zu einem Stückpreis von 0,075 CAD emittiert, während die Flow-Through-Aktien aufgrund des in ihnen enthaltenen Steuervorteils an kanadische Investoren zu einem Stückpreis von 0,09 CAD ausgegeben wurden. Für die erste Tranche ergab sich aus beiden Aktiengattungen ein Gesamterlös von 536.555,03 CAD.

Mit den Stammaktien erwarben die zeichnenden Investoren auch das Recht, über die Laufzeit von zwei Jahren eine weitere QMET-Stammaktie zum Preis von 0,10 CAD zu erwerben. Die ausgegebenen Aktien unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag und an die Vermittler zahlte QMET eine Provision in Höhe von 22.875 CAD und gab zusätzlich 85.000 Vermittler-Optionen an diese aus. Auch sie können innerhalb der nächsten zwei Jahre zu einem Stückpreis von 0,10 CAD ausgeübt werden.

