Broadcom nähert sich Kaufbereich an

Wie vertraute Quellen der Nachrichtenagentur Reuters berichten, testen derzeit NVIDIA und Broadcom die Fertigung eines Chips über Intels 18A-Prozess. Im Erfolgsfall könnten bei den beiden Unternehmen nicht geringe Synergien entstehen und für entsprechenden Kaufdruck in beiden Wertpapieren sorgen. Bezogen auf Broadcom zeichnet sich demnächst sogar eine Gegenbewegung ab, nachdem die Aktie seit Mitte Dezember in der Spitze um 24 Prozent an Wert verloren hatte. Der Bereich um 185,00 US-Dollar sollte als potenzielle Kaufmarke ins Orderbuch übernommen werden, zumal das Wertpapier auf Tagesbasis zeitgleich den EMA 200 als Unterstützung im Rücken hat. Außerdem würde dadurch eine weit offen stehende Kurslücke aus Anfang Dezember endgültig geschlossen werden. Im Falle einer Stabilisierung könnte bei Broadcom im Anschluss eine Kaufwelle an die obere Trendkanalbegrenzung um 222,00 US-Dollar folgen. Durchbricht Broadcom aber unerwartet den Support von 185,00 US-Dollar auf Wochenbasis, müsste mit rückläufigen Preisen auf rund 160,00 US-Dollar zwingend gerechnet werden und sich eine solche Entwicklung tendenziell für ein Short-Investment anbieten.

Trading-Strategie: