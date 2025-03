DAX durchbricht nächste Schallmauer

Auf der anderen Seite treten am Dienstag neue US-Einfuhrzölle gegen Kanada und Mexiko in Kraft, chinesische Waren werden um 10 Prozent teurer. Dies ließ die Märkte zu Wochenbeginn jedoch kalt, Bullen haben den Laufstab übernommen und treiben die entsprechenden Indizes weiter voran. Ein Blick auf das deutsche Leitbarometer lässt noch etwas Raum nach oben, bis 23.520 Punkte könnte der Index noch hochziehen, ehe eine mittelfristige Barriere, bestehend aus der übergeordneten Aufwärtstrendkanalbegrenzung, den Index ausgebremst. Entsprechend dieser Vorlage könnte noch ein kurzzeitiges Long-Engagement in Erwägung gezogen werden, die Gefahr scharfer Rücksetzer fährt jedoch stets mit. Grundsätzlich positiv zu werten, ist die Beendigung der jüngsten Konsolidierungsphase, die sich am Ende tatsächlich als bullische Flagge entpuppt hatte. Auf der Unterseite ist der DAX vergleichsweise gut um 23.000 Punkten und darunter 22.935 Zählern abgesichert. In stürmisches Fahrwasser dürfte das Barometer dagegen erst unterhalb von 22.000 Punkten wechseln und Korrekturpotenzial auf 21.673 Punkte entfalten.

Aktuelle Lage