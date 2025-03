TAG Immobilien will sich mit Wandelschuldverschreibungen frisches Geld besorgen

Du verwechselst die beiden glaube ich, es ist genau anders herumTAG hat ca. 85.000 Wohnungen, davon 9k in Salzgitter, 8k in Rostock, 20k in Thüringen (Erfurt, Gera), 20k Sachsen (Leipzig, Dresden, Chemnitz), 10k NRW (Düsseldorf, Rhein-Ruhr-Region), 2k Berlin, 1k Hamburg.Mit Ausnahme einiger der Großstädte ist das - sorry für den Ausdruck - absolute Rotze. Chemnitz ist deutschlandweit das Paradebeispiel für schlechte Wohnlagen. Dort herrschen relativ hohe Leerstände und die Mieten sind niedrig. Die Durchschnittsmiete der TAG liegt bei 5,71€ pro Quadratmeter.Vonovia hat von seinen ca. 550.000 Wohnungen 42k in Berlin, 27k im Rhein-Main-Gebiet, 28k im Rheinland, 38k in Dresden, 19k in Hamburg, 24k in Kiel, 10k in München, 13k in Stuttgart, 16k in Hannover und insgesamt ca. 70k im Ruhrgebiet. Dazu kommen ein paar Rand- und Speckgürtellagen von Großstädten, sowie ca. 90k Wohnungen in Schweden und Österreich. Ebenfalls zu beachten ist die Beteiligung (ca. 90%) an der Deutsche Wohnen, welche ebenfalls auf A- und B-Lagen setzt. Die durchschnittliche Miete der Vonovia liegt bei 7,74€ pro Quadratmeter.Was die Portfolios angeht, sind Vonovia und Grand City Properties mit Abstand besser als TGA und LEG.