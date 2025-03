JPMorgan hebt Ziel für Fresenius SE auf 56,90 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fresenius von 41,90 auf 56,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mache kontinuierlich gute Fortschritte, schrieb Analyst David Adlington in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Dies und Aufwärtspotenzial bei den Schätzungen rechtfertige eine deutlich höhere Bewertung des Unternehmens. Fresenius stehen auch auf der "Analyst Focus List" der Investmentbank./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2025 / 19:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2025 / 00:15 / GMT