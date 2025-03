Barclays hebt HSBC auf 'Overweight' und Ziel auf 1200 Pence

vonHS schrieb 18.02.25, 23:33

Die Konzentration geht weiter: HSBC hat am Dienstag inmitten einer globalen Umstrukturierung der Bank, zugestimmt, das Privatkundengeschäft in Bahrain an die Bank of Bahrain and Kuwait (BBK) zu verkaufen:



https://www.channelnewsasia.com/business/hsbc-sell-bahrain-retail-banking-operations-restructuring-progresses-4945656