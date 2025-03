FMC vorbörslich belastet von Fresenius-Platzierung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) geraten am Dienstag vorbörslich unter Druck wegen Anteilsverkäufen des Großaktionärs Fresenius . Vorbörslich sank der FMC-Kurs um 5,4 Prozent in Richtung des Platzierungspreises. 10,6 Millionen Aktien wurden in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren zu 44,50 Euro je Aktie verkauft. Fresenius-Aktien reagierten bei Tradegate mit einem Abschlag von 0,3 Prozent eher wenig auf die Nachricht.

Fresenius will die Beteiligung an dem Dialyse-Anbieter von zuletzt rund 32,2 Prozent auf nicht weniger als 25 Prozent plus eine Aktie senken. Neben der Platzierung soll eine ähnlich große Aktienzahl noch über die Ausgabe neuer Anleihen mit Umtauschrecht an Investoren abgeben werden. Laut einem Händler war es ein "offenes Geheimnis", dass Fresenius seinen Anteil weiter reduziert. Mit dem Vollzug werde nun Unsicherheit von den FMC-Aktien genommen. Schnäppchenjäger könnten eine Kursschwäche dazu nutzen, um Aktien zu kaufen./tih/jha/