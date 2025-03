Nicht Microsoft: Okta präsentiert Zahlen und geht durch die Decke!

Im Quartal, das am 31. Januar 2025 endete, erzielte Okta einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 0,78 US-Dollar, was über der Konsensschätzung von 0,74 US-Dollar lag. Der Umsatz des Unternehmens stieg um 13 Prozent auf 682 Millionen US-Dollar, während Analysten lediglich mit 669,1 Millionen US-Dollar gerechnet hatten.

Auch der Ausblick für das laufende Quartal überzeugt: Okta erwartet einen Umsatz zwischen 678 und 680 Millionen US-Dollar, deutlich über den Marktschätzungen von 670,7 Millionen US-Dollar. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll sich in einer Spanne von 0,76 bis 0,77 US-Dollar bewegen – ebenfalls über der Analystenerwartung von 0,70 US-Dollar.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2026 rechnet Okta mit einem Umsatz zwischen 2,85 und 2,86 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Damit übertrifft die Prognose die Analystenschätzungen von 2,8 Milliarden US-Dollar.

Milliardenmarke bei AWS-Kooperation geknackt

Neben den starken Finanzzahlen meldete Okta auch einen Meilenstein in seiner Partnerschaft mit Amazon Web Services (AWS). Das Unternehmen hat in den letzten vier Jahren einen Umsatz von 1 Milliarde US-Dollar über den AWS Marketplace erzielt.

CEO und Mitbegründer Todd McKinnon kommentierte den Erfolg der Partnerschaft:

"Als Okta die Cloud-Identitätssicherheit neu definierte, haben wir AWS als Fundament gewählt – und die Ergebnisse sind bahnbrechend. Das Erreichen von einer Milliarde US-Dollar im AWS Marketplace ist ein Meilenstein unserer Zusammenarbeit. Gemeinsam treiben wir die sichere Identitätsverwaltung weltweit voran."

Analystenstimmen

Am Dienstag legt die Okta-Aktie eine Rallye hin und notiert 15 Prozent im Plus bei 100,40 US-Dollar. RBC Capital Markets bleibt bei seinem Kauf-Rating und hebt das Kursziel von 101 auf 115 US-Dollar an. Auch UBS bekräftigt seine Kaufempfehlung, wobei das Ziel von 108 auf 120 US-Dollar angehoben wurde.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Okta Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +14,92 % und einem Kurs von 95,58EUR auf Tradegate (04. März 2025, 08:26 Uhr) gehandelt.





