Einigung mit Gesamtbetriebsrat - So will Mercedes sparen

Naja, immerhin wird klar berichtet, dass die „luxusstrategie“ gescheitert ist. Moncler-G-Klasse mit Ballonreifen….manonmann….Dann ist neben der Luxusstrategie auch die Elektorstrategie gescheitert. Das sind zwei wesentliche Eckpfeiler gewesen. Ich frage mich, wie sich der Kalännius überhaupt noch hält?Aber ist heute nicht Thema.Ich muss rückblickend sagen, die Autowerte waren sicher das schlechtere Invest in meinem Portfolio. Da hilft auch die tolle Dividende nichts. Immerhin, VW (seit 2022) ist mit der SONderdividende und einem negativen KO-Schein in Summe bei -1% , BMW (gekauft Anfang 24) leicht im Plus dank Dividende und positivem Turbo, Mercedes (gekauft 04/23) ist negativ, Dividende und ein kleiner Call parallel (schon verkauft) haben etwas geholfen, so dass das Invest nur noch bei -3% steht.Das ist Vergangenheit.Da sich einige auf die (nun gekürzte) Dividende freuen: das finde ich auch toll, 4,3 Euro sind aktuell 7%.Aber: was nutzen die 7% bzw 4,3 Euro, wenn der Kurs nach dem ex-Tag den Abschlag nicht mittelfristig wieder aufholt? Das funktioniert bei verbessertem Geschäftsergebnis, bei guten Wachstumsaussichten etc.Ja, und natürlich hilft ein ARP (hilft auch, die Boni der Führungskräfte zu steigern (wenn z.B. long term incentive als KPI die EPS hat) trotz schlechter Unternehmenszahlen: EPS steig oder ist jedenfalls besser, je weniger Aktien draußen. Das ist einfach. Und bringt dem Vorstand mehr als eine direkte Ausschüttung in Form von Dividende. Anyhow, nur ein Nebenschauplatz).Also: fraglich bleibt, kann MB mittelfristig positive Impulse setzen und sich dem immer stärkerem Wettbewerb aus anderen Autonationen entgegenstellen? Angesichts des dritten Rezessionsjahres in Folge wird der Geldbeutel beim klassischen Autokäufer dünner.Geht der Kurs unter 60, oder eher wieder in die 50er Richtung, z.B. nach Dividendenzahlung und erholt sich nicht, da hilft dann auch nicht die Dividende.Ist z.b. diametral anders als Allianz. Da wird man in der aktuellen Situation davon ausgehen können, dass die den Abschlag schnell wieder reinholen. Die Geschäftsentwicklung ist super, aktuell keine Trübung in Sicht. Die Zinsdiskussionen stören halt. Aber ansonsten, die 4,6% auf Allianz sind dann schnell eine wirkliche Rendite, wenn der Abschlag im Kurs ausgeglichen ist.Aber, sorry, das ist ja jedem klar hier.Bei mir steht das gesamte Auto-DividendenPortfolio BMW, VW, Porsche, MB auf dem Prüfstand. Nicht erst „seit gestern“.