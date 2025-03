Rüstungsrally geht weiter - USA streichen Ukraine-Hilfen

PinkPanther66 schrieb 28.02.25, 20:01

Ja, erschreckend .. arbeitet nur mit Druck, Drohungen und Bluff .. hofft, das jeder zurückzuckt und wie wir mittlerweile sehen, tun das nicht alle. Meinen Respekt hat Selensky, den ich sonst nicht so besonders hochhebe. Der hat Eier und gibt dem Affen Paroli - ich hoffe, Europa schaut sich das genau an und lässt sich von dem 'Orangenen' genau so wenig durch die Manege ziehen - sicher wäre es besser, man vertrüge sich , aber man kann dem doch nicht alles durchlassen --> Ich hoffe, Europa wird daraus neue, eigene Stärke generieren und nicht das einzelne Staaten dem in den Allerwertesten kriechen.