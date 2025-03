Fresenius schließt Verkauf von FMC-Anteilen ab - Nimmt 1,1 Milliarden brutto ein

BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Der Gesundheitskonzern Fresenius hat den am Vorabend angekündigten Verkauf von Anteilen am Dialyse-Anbieter Fresenius Medical Care (FMC ) erfolgreich abgeschlossen. Dabei nahmen der Bad Homburger Dax-Konzern einen Bruttoemissionserlös von rund 1,1 Milliarden Euro ein, wie er am Dienstag mitteilte.

Fresenius verkaufte den Angaben zufolge in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren 10,6 Millionen Aktien - und damit noch etwas mehr als angekündigt - zu einem Platzierungspreis von 44,50 Euro an institutionelle Investoren. Zudem platzierte der Konzern Anleihen, die in FMC-Aktien umgetauscht werden können. Dabei geht es um circa 10,4 Millionen FMC-Aktien. Zusammengenommen machen beide Schritte ungefähr 7,1 Prozent des Grundkapitals an FMC aus.