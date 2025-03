Berenberg hebt Ziel für Aroundtown auf 3,50 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Aroundtown von 3,30 auf 3,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die jüngsten Bürovermietungen der Immobiliengesellschaft seien ermutigend, schrieb Analyst Kai Klose in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar und erhöhte seine Prognosen für 2025 und 2026. Die Ungewissheit über die noch ausstehende Überprüfung des S&P-Ratings (BBB+ mit negativem Ausblick) bleibe aber eine erhebliche Belastung für die Aktien./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2025 / 17:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben