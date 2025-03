Thales dank Rüstungsboom mit Rekordergebnis

Der Auftragsbestand wuchs auf fast 51 Milliarden Euro, was Thales eine hohe Planungssicherheit verschafft. Besonders in der Verteidigungssparte konnte das Unternehmen große Aufträge verbuchen, darunter Bestellungen für Radarsysteme, Raketensysteme und Kommunikationslösungen aus Europa, dem Nahen Osten und Asien. Die Book-to-Bill-Ratio lag erneut über 1, was bedeutet, dass mehr Aufträge eingehen als umgesetzt werden.

Hohe Cash-Generierung und Dividendenwachstum

Dank eines freien operativen Cashflows von 2,14 Milliarden Euro (+9 Prozent) bleibt Thales finanziell stark aufgestellt. Die Dividende soll auf 3,70 Euro je Aktie steigen, was 40 Prozent des bereinigten Nettogewinns entspricht.

Ausblick 2025: Weiteres Wachstum erwartet

Für das laufende Jahr peilt Thales ein organisches Umsatzwachstum von 5 bis 6 Prozent an, was einem Umsatz zwischen 21,7 und 21,9 Milliarden Euro entspricht. Die bereinigte EBIT-Marge soll auf 12,2 bis 12,4 Prozent steigen. Zudem bleibt die Book-to-Bill-Ratio voraussichtlich über 1.

Mit einem soliden Auftragspolster, einer starken Marktposition und der kontinuierlichen Erweiterung seines Produktportfolios ist Thales gut aufgestellt, um auch 2025 profitables Wachstum zu erzielen.

Aktie mit Rückenwind

An der Frankfurter Börse startet die Thales-Aktie am Dienstag mit einem Plus von rund 3,5 Prozent in den Handel. Ein Anteilsschein kostet derzeit 241,70 Euro (Stand: 09:31 Uhr).

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion