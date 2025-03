Mega-IPO an der Nasdaq Mit freundlicher Unterstützung von Nvidia: Diese Cloud-Aktie "bricht das Eis"! Der Cloud-Anbieter CoreWeave treibt seinen Börsengang in den USA voran. Das von Nvidia unterstützte Unternehmen meldete am Montag, dass sein Umsatz im Jahr 2024 auf 1,92 Milliarden US-Dollar gestiegen ist.