Chance von 127,67 Prozent p.a.!

Hohe Bewertungen der KI-Chip-Aktien und ein leichter Rückgang beim Umsatzwachstum bei Branchenführer NVIDIA sorgten in der vergangenen Woche für Abverkäufe sowohl bei AMD als auch bei NVIDIA. Am gestrigen Handelstag gelang es dem Aktienkurs von AMD, sich durch eine positive Kursentwicklung von NVIDIA abzuheben. Kürzlich veröffentlichte ein Analystenbericht die Information, dass Microsoft die Anmietung von Rechenzentren reduziert hat, was erneut Bedenken hinsichtlich der Ausgaben von Technologie-Unternehmen aufkommen ließ. Die signifikanten Umsatzsteigerungen und Umsatzsprünge, die NVIDIA einst charakterisierten, sind jedoch Geschichte. Bei AMD hält die Kursschwäche schon seit einem knappen Jahr an.

Zum Chart