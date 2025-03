Die Beherrschung von Agentic AI steht im Mittelpunkt des 10. Chatbot Summit am 1. April in Berlin

BERLIN, 4. März 2025 /PRNewswire/ -- Die transformative Kraft von Agentic AI wird im Mittelpunkt stehen, wenn sich vom 31. März bis 1. April 2025 die weltweit führenden Unternehmen im The Ritz-Carlton, Berlin, zur 10. Jubiläumsausgabe des Chatbot Summit versammeln. Nachdem bereits über 10.000 KI-Pioniere und Führungskräfte aus der Wirtschaft zusammengekommen sind, steht die diesjährige Veranstaltung unter dem Motto „ Mastering Agentic AI Together".

„Wir befinden uns an einem Wendepunkt. Unternehmen wollen Agentic AI beherrschen und fortschrittliche LLMs nutzen, um die Kundeninteraktion zu verändern, Arbeitsabläufe zu optimieren und die Geschäftseffizienz zu steigern. Viele Unternehmensleiter haben jedoch nach wie vor Schwierigkeiten damit, den richtigen Anwendungsfall zu finden, einen klaren ROI nachzuweisen und die richtigen Governance-Strukturen zu implementieren. Darüber hinaus fehlt es technischen Führungskräften oft an den spezifischen Fachkenntnissen, die erforderlich sind, um Multi-Agent-Systeme zuverlässig und kosteneffizient zu entwerfen und aufzubauen. Dies sind einige der Herausforderungen, die wir in Berlin gemeinsam angehen werden."

Die Teilnehmer werden an interaktiven Lernformaten mit Vordenkern teilnehmen, darunter:

Francesca Rossi – IBM Fellow und globale Leiterin für KI-Ethik, IBM

– IBM Fellow und globale Leiterin für KI-Ethik, IBM James Liu – Leiter von MB.OS Customer Experience, Mercedes-Benz

– Leiter von MB.OS Customer Experience, Mercedes-Benz Christian Hohmann – Leiter für AI-Assistants & Tech, Henkel

– Leiter für AI-Assistants & Tech, Henkel Thomas Neumann – globaler Leiter für Conversational AI, Vodafone Group

Diese Branchenführer werden ihr Fachwissen über die sich entwickelnde Landschaft von Agentic AI weitergeben und deren reale Anwendungen, Herausforderungen und Möglichkeiten für Unternehmen untersuchen. Der Gipfel bietet außerdem MasterClasses, praktische Workshops und Keynotes im TED-Stil, die von Führungskräften von Henkel, IBM, ON AG, Rasa, Bayer, N26, Zalando, Vodafone und anderen präsentiert werden.

„Seit unserer Gründung haben wir uns auf diesen Moment gefreut. Mit dem Aufkommen von Agentic AI ist der Einsatz von KI-Agents an der Seite von Menschen unausweichlich geworden. Viele Unternehmen müssen sich diesen Wandel jedoch erst noch wirklich zu eigen machen. Der Chatbot Summit zielt darauf ab, die Zusammenarbeit zu fördern, diese Kluft zu überbrücken und die Einführung von Chatbots auf verlässliche Weise und im Einklang mit menschlichen Werten zu beschleunigen", so Barel weiter.

Der diesjährige Chatbot Summit erstreckt sich über zwei dynamische Tage:

31. März : Exklusive Workshops – Tages- und Abendveranstaltung

: Exklusive – Tages- und Abendveranstaltung 1. April: Eine Konferenz und Ausstellung mit Networking-Möglichkeiten, 1:1-Meetings und Produktpräsentationen.

Sichern Sie sich Ihren Pass für das aufregendste AI-Event des Jahres: 10. Chatbot Summit „Mastering Agentic AI Together" im The Ritz-Carlton, Berlin am 1. April.Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket unter www.chatbotsummit.com

Für Medienanfragen: anya@chatbotsummit.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2631272/Chatbot_Summit.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-beherrschung-von-agentic-ai-steht-im-mittelpunkt-des-10-chatbot-summit-am-1-april-in-berlin-302391156.html