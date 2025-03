Secunet-Aktie: Ist sie nach einem Kursanstieg von 89,6 % jetzt ein Kauf?

Secunet-Angebote

Secunet bietet biometrische Systeme, Identitätsmanagement, IT-Sicherheit, Cloud- und Netzwerkabschirmung sowie den Schutz kritischer Infrastrukturen.

Zu den Produkten zählen secunet biomiddle (Middleware für biometrische Systeme), secunet easygate (automatisierte Grenzkontrolle), secunet konnektor (Sicherheitslösung für das Gesundheitswesen) und SecuStack (sichere Cloud-Infrastruktur).

Das Unternehmen entwickelt außerdem Produkte für eine verschlüsselte Kommunikation (SINA), für die Anomalie-Erkennung (monitor KRITIS) und eine digitale Authentifizierung (protect4use). Ergänzend dazu bietet das Essener Unternehmen Sicherheitsanalysen, Penetrationstests und IT-Forensik.

Geschäftsentwicklung

Secunet wächst infolge der hohen Nachfrage kontinuierlich.

So ist der Umsatz in den vergangenen zehn Jahren (2015 bis 2024) in jedem Jahr von 91 Millionen auf 407 Millionen Euro gestiegen. Dennoch führten eine Produktmixveränderung und eine Investitionserhöhung ab 2021 zunächst zu einem Margenrückgang, dem der Aktienkurs folgte.

Doch zuletzt berichtete secunet über eine Ergebnisstabilisierung.

So ist der Umsatz nach vorläufigen Zahlen 2024 um 3,4 Prozent auf 407 Millionen Euro gestiegen, während der operative Gewinn (EBIT) mit circa 42 Millionen Euro auf Vorjahreshöhe erwartet wird. Höhere Forschungs- und Entwicklungsausgaben belasteten erneut das Ergebnis.

„Das Geschäftsjahr 2024 war durch nach wie vor herausfordernde konjunkturelle Rahmenbedingungen, geopolitische Krisen und den Bruch der Ampelkoalition in Deutschland geprägt. Das Geschäftsmodell der secunet erwies sich in diesem Umfeld erneut als robust. Das Umsatzwachstum im elften Jahr in Folge ist ein weiterer Beleg für unsere Stärke und unsere engagierten Teams“, so der secunet-CEO Axel Deininger.

Die Zahlen zum vierten Quartal 2024 lagen mit einem Umsatz von 152 Millionen Euro und einem EBIT von 24 Millionen Euro unter den Vorjahreswerten von 154,7 Millionen Euro beziehungsweise 33,3 Millionen Euro.

Zwar fallen sie auf den ersten Blick negativ aus, doch gegenüber den Ergebnissen des dritten Quartals 2024 (Umsatz: 110,5 Millionen Euro, EBIT: 16,2 Millionen Euro) stellen sie eine klare Verbesserung dar.

Margenverbesserung voraus?

Die Investitionen der letzten Jahre könnten zukünftig zu höheren Gewinnen beitragen.

So ist es secunet gelungen, „mandantenfähige Cloud-Lösungen bis zum Grad GEHEIM“ aufzubauen.

Das Unternehmen profitiert weiterhin von der Digitalisierung des Gesundheitswesens. Im Dezember 2024 erhielt es „durch die nationale Agentur für Digitale Medizin gematik die Zulassung für den secunet-Highspeedkonnektor 2.0. Dies ist die erste Konnektor-Variante am Markt, die speziell für den zentralen Betrieb im Rechenzentrum ausgelegt ist und den Aufwand in Betrieb und Administration erheblich reduziert.“

Das neue secunet-Produkt „Medical Connect“ ermöglicht darüber hinaus „den datenschutzkonformen Austausch und die Nutzung von Gesundheitsdaten“.

Secunet-Bewertung

Dennoch ist die Aktie mit Kurs-Gewinn-Verhältnis 36,7 aktuell immer noch nicht günstig. Selbst bei einer Margennormalisierung beträgt es 28 (03.03.2025).

Somit ist die aktuelle Bewertung nur bei einer deutlichen Steigerung der zukünftigen Ergebnisse gerechtfertigt, die bisher nur eine Vermutung ist.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion

Die Secunet Security Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,07 % und einem Kurs von 178,8EUR auf Tradegate (05. März 2025, 10:46 Uhr) gehandelt.





