Mehr Effizienz und Flexibilität durch visuelle Kommunikation (FOTO)

Spelle/Hamburg (ots) - Unternehmen stehen heute vor der Herausforderung, ihre

Prozesse kontinuierlich zu optimieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Die

Maschinenfabrik KRONE hat ihre Produktionsstrategie grundlegend überarbeitet, um

flexibler auf Kundenanforderungen zu reagieren und Produktionsabläufe

effizienter zu gestalten. Ein entscheidender Erfolgsfaktor dabei: eine klare und

transparente Kommunikation der Veränderungen.



Flexibilität als Schlüssel zur Wettbewerbsfähigkeit





KRONE hat den Übergang von der klassischen Losgrößenfertigung hin zu einerflexiblen Auftragsfertigung vollzogen. Diese Neuausrichtung steigert dieEffizienz, reduziert Lagerbestände und ermöglicht eine schnellere Reaktion aufMarktanforderungen."Die Transformation unserer Produktionsphilosophie hin zu einer flexiblenAuftragsfertigung markiert einen zentralen Meilenstein, um unsere Effizienzweiter zu steigern und den Anforderungen eines dynamischen Marktes gerecht zuwerden. Die Zusammenarbeit mit Big Pictury hat es uns ermöglicht, diesenkomplexen Wandel visuell und verständlich darzustellen. Durch die anschaulicheVisualisierung der neuen Abläufe können unsere Mitarbeitenden und Partner dieVeränderungen leichter nachvollziehen und aktiv in den Veränderungsprozessintegriert werden. Das Big Picture ist ein wertvolles Werkzeug, um den Übergangzu begleiten und die neuen Prinzipien erfolgreich zu kommunizieren", sagt ThomasVeismann, Geschäftsführer Produktion, Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co.KG.Kommunikation als Erfolgsfaktor für VeränderungsprozesseNeben der strategischen Neuausrichtung spielt die interne Kommunikation eineentscheidende Rolle. Veränderungsprozesse können nur dann erfolgreich umgesetztwerden, wenn sie von allen Beteiligten verstanden und mitgetragen werden."Gerade in Zeiten des Wandels ist es wichtig, Mitarbeitende und Partner klar undverständlich mitzunehmen. Ein gemeinsames Bild der neuen Abläufe hilft dabei,Unsicherheiten zu reduzieren und eine schnelle Umsetzung zu ermöglichen",erklärt Wolf Wienecke, Geschäftsführer von Big Pictury. "Das Big Picture sorgtfür Orientierung, schafft Transparenz und erleichtert die Kommunikation überkomplexe Veränderungen."Zukunftssichere ProduktionsstrategieMit der flexiblen Auftragsfertigung stellt sich KRONE zukunftssicher auf undstärkt seine Position als innovativer Akteur in der Landtechnik. Die optimiertenAbläufe ermöglichen es, effizienter auf Marktdynamiken zu reagieren undlangfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Die enge Zusammenarbeit mit Big Picturyzeigt, dass visuelle Kommunikation ein wichtiger Baustein erfolgreicherVeränderungsprozesse ist - nicht nur in der Produktion, sondern in allenUnternehmensbereichen.Mit diesem Schritt unterstreicht KRONE die Bedeutung strategischer Planung undeffizienter Kommunikationsmethoden, um Transformationen erfolgreich zu gestaltenund den wirtschaftlichen Erfolg langfristig zu sichern.Mehr Infos zum Projekt: https://www.big-pictury.com/category/referenzen/Bildmaterial für digital und Print: https://we.tl/t-a0TxdN66aZPressekontakt:Wolf WieneckeBig Pictury GmbHE-Mail: mailto:wolf@big-pictury.comWeb: http://www.big-pictury.comLinkedin: https://www.linkedin.com/in/wolfwieneckeWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/167483/5983004OTS: Big Pictury GmbH