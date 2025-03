Aufwärtstrend scheint anzuhalten

Barrick Gold überzeugt mit starken Ergebnissen

In einer ersten Reaktion stieg die Aktie von Barrick Gold um etwa fünf Prozent. Das Unternehmen berichtete von einem Umsatzanstieg um 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 12,92 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn stieg um 51 Prozent auf 2,21 Milliarden US-Dollar, was nicht nur auf den höheren Goldpreis zurückzuführen ist, sondern auch auf erfolgreiche Kostenmaßnahmen. Barrick Gold verfügt nun über einen Netto-Cash-Bestand von 4,07 Milliarden US-Dollar und plant ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 1 Milliarde US-Dollar. Einziger Wermutstropfen bleibt die stillgelegte Goldmine in Mali, wo Gespräche mit der neuen Regierung bislang zu keiner Einigung geführt haben.

Positive Aussichten für den Goldsektor

Mit den überzeugenden Zahlen von Barrick Gold kann die Eröffnung der Bilanzsaison im Goldsektor als geglückt betrachtet werden. Wenn nun auch Newmont, der größte Goldproduzent weltweit, positive Ergebnisse vorlegt, könnte dies weitere Investoren in den Sektor ziehen. Aktuell wird die Attraktivität von sicheren Anlagen wie Gold und Goldaktien durch die unvorhersehbare Handelspolitik des US-Präsidenten Donald Trump verstärkt.

Kleinere Goldunternehmen im Fokus

Anleger investieren in einem aufkommenden Goldmarkt zunächst in große Unternehmen wie Barrick oder Newmont. In einer zweiten Welle können jedoch kleinere Goldunternehmen in den Fokus vieler Investoren rücken. Zu diesen Unternehmen zählt auch Tesoro Gold (ASX: TSO), das im Norden Chiles aktiv ist.

Tesoro Gold und das El Zorro-Projekt

Tesoro Gold entwickelt das El Zorro-Projekt, welches eine Fläche von 570 km² umfasst und eine Ressource von über 1,5 Millionen Unzen Gold ausweist. Bisher wurde nur ein kleiner Teil des Projekts exploriert, und aktuell laufen Bohrarbeiten. Mitte Januar meldete Tesoro Gold die Identifizierung hochgradiger Goldzonen außerhalb der bestehenden Ressource im Rahmen eines Infill- und Expansionsprogramms. Ein Beispiel hierfür ist das Bohrloch ZDDH0356, das einen Gehalt von 1,28 g/t Gold über 132,18 Meter aufwies; ein Abschnitt davon wies sogar einen Gehalt von 12,639 g/t über 3,25 Meter auf.