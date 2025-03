APA ots news: FMA: Vermögen der Pensionskassen steigt dank Beitragszuflüssen und Veranlagungsgewinnen auf 28,7 Mrd.

Ende 2024 fast 1,1 Millionen Anwartschafts- und

Leistungsberechtigte - 152.000 beziehen bereits

Pensionsleistungen



Wien (APA-ots) - Beitragszuflüsse und eine gute Performance an den Finanzmärkten haben

das verwaltete Vermögen der österreichischen Pensionskassen zum Jahresende 2024 auf einen neuen Rekordstand von 28,7 Milliarden ansteigen lassen - 2,1% mehr als am Ende des dritten Quartals und 8,9 % mehr als Ende 2023. Fast 1,1 Millionen Personen sind in der zweiten Säule des österreichischen Pensionssystems anwartschafts- oder leistungsberechtigt - über 23% der österreichischen Beschäftigten -, ein Zuwachs um 3,1% im Jahresvergleich. Davon beziehen 14% oder 151.777 Personen bereits Pensionsleistungen.