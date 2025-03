Börsenstart Europa - 04.03. - OMX Stockholm 30 schwach -1,86 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.820,63 PKT und fällt um -0,50 %.

Top-Werte: ATOSS Software +1,82 %, AIXTRON +1,76 %, Eckert & Ziegler +1,10 %

Flop-Werte: IONOS Group -7,55 %, Evotec -5,50 %, HENSOLDT -4,94 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:49) bei 5.453,03 PKT und fällt um -0,96 %.

Top-Werte: DANONE +2,41 %, ASML Holding +0,85 %, Anheuser-Busch InBev +0,64 %

Flop-Werte: BBVA -3,95 %, Banco Santander -3,37 %, Kering -2,74 %

Der ATX steht aktuell (09:59:48) bei 4.097,67 PKT und steigt um +0,30 %.

Top-Werte: Verbund Akt.(A) +1,88 %, EVN +1,83 %, DO & CO +1,28 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -5,03 %, Raiffeisen Bank International -4,27 %, Erste Group Bank -4,04 %

Der SMI steht aktuell (09:59:47) bei 13.120,09 PKT und steigt um +0,07 %.

Top-Werte: Nestle +1,78 %, Novartis +1,14 %, Roche Holding +0,95 %

Flop-Werte: Kuehne + Nagel International -6,42 %, Logitech International -2,83 %, Holcim -2,03 %

Der CAC 40 steht bei 8.104,25 PKT und verliert bisher -0,85 %.

Top-Werte: DANONE +2,41 %, Veolia Environnement +2,04 %, Dassault Systemes +1,36 %

Flop-Werte: Kering -2,74 %, Schneider Electric -2,48 %, BNP Paribas (A) -2,39 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.685,27 PKT und fällt um -1,86 %.

Top-Werte: Essity Registered (B) +2,08 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +1,67 %, AstraZeneca +0,70 %

Flop-Werte: SSAB Registered (A) -4,31 %, Volvo Registered (B) -3,44 %, SKF (B) -2,60 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:44:49) bei 3.952,50 PKT und steigt um +0,32 %.

Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +1,67 %, ALPHA SERVICES AND HOLDINGS +1,61 %, Jumbo +1,49 %

Flop-Werte: Piraeus Port Authority -1,67 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,73 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,49 %