SAP-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Erreichen des Jahreshochs

Mit der Aktie des DAX-Schwergewichtes SAP (ISIN: DE0007164600), die ja maßgeblich am Höhenflug des DAX verantwortlich ist, konnten Anleger trotz der jüngsten Kursrückgänge seit dem Jahresbeginn bereits einen Kursgewinn in Höhe von 13 Prozent erzielen. Nachdem die Aktie am 19.2.25 auf ein neues Hoch bei 283,50 Euro ansteigen konnte, gab sie danach auf ihr aktuelles Niveau bei 267,20 Euro nach.

Da SAP in der Softwarebranche ein sicherer Hafen sei, bekräftigten die Experten der Privatbank Berenberg nach einer Neubewertung des Unternehmens mit einem von 242 auf 299 Euro angehobenen Kursziel ihre Kaufempfehlung für die SAP-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die SAP-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder ihr altes Hoch bei 283,50 Euro erreichen kann.