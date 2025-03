OTTO DÖRNER erhält Forschungszulage für Innovationen im GO Portal (FOTO)

Hamburg (ots) - Die OTTO DÖRNER Entsorgung GmbH wurde vom

Bundesfinanzministerium mit einer Forschungszulage in Höhe von insgesamt 166.592

EUR für ihre innovativen Entwicklungen im Bereich der Entsorgung ausgezeichnet.

Diese Förderung unterstützt zwei zentrale Projekte zur Weiterentwicklung des

digitalen Kundenportals 'GO'.



Geförderte Projekte zur Prozessdigitalisierung und

Nachhaltigkeitsberichterstattung





Die Forschungszulagen wurden für folgende Projekte bewilligt:1. Auftragsweiterleitung - Bewilligung am 11. Februar 2025, Fördersumme: 100.772EURDie digitale Auftragsweiterleitung innerhalb des GO Portals ermöglicht einemedienbruchfreie und ERP-systemunabhängige Vernetzung von Akteuren derEntsorgungsbranche - sowohl untereinander als auch branchenübergreifend zwischenAbfallerzeugern und Entsorgungsunternehmen in ganz Deutschland.Besonders innovativ ist die GO2GO-Auftragsabwicklung , die einevollautomatisierte und systemunabhängige Kommunikation zwischen zwei GO Portalenerlaubt. Seit der Einführung des GO Portals im Jahr 2015 wird die Technologiekontinuierlich weiterentwickelt, um den steigenden Anforderungen der Branchegerecht zu werden.Diese Erweiterung des Kundenportals zu einem umfassenden Kommunikationstool fürdie Digitalisierung von Branchenprozessen steigert die Effizienz und erleichtertdie Zusammenarbeit in der Entsorgungsbranche erheblich.2. Nachhaltigkeitsreport - Bewilligung am 22. Januar 2025, Fördersumme: 65.820EURSeit April 2023 ermöglicht das Nachhaltigkeitstool des GO Portals eineindividuelle Berechnung und Darstellung von CO2-Einsparungen durch fachgerechteEntsorgung mit OTTO DÖRNER.Im Rahmen der Weiterentwicklung wurden die gesetzlich gefordertenScope-3-Emissionen in die CO2-Reports integriert. Diese Werte sind seit dem 1.Januar 2025 nach den Vorgaben der Corporate Sustainability Reporting Directive(CSRD) verpflichtend nachzuweisen. Die wissenschaftliche Evaluierung erfolgte inZusammenarbeit mit dem Öko-Institut e.V. , welches die fundierte Datengrundlagezur Nachhaltigkeitsberichterstattung liefert.Der Nachhaltigkeitsreport sorgt für eine transparente und CSRD-konformeCO2-Berichterstattung und erfüllt damit wichtige gesetzliche Anforderungen.Förderung bestätigt InnovationskraftDie Forschungszulage wurde auf Basis der Kriterien Neuartigkeit, technischeHerausforderungen und Planmäßigkeit bewilligt. Sie wird als Steuererleichterungim nächsten Steuerbescheid berücksichtigt und stärkt nachhaltig dieInnovationskraft von OTTO DÖRNER.Auszeichnung für Innovation im CO2-ReportingEin weiteres Zeichen für die Innovationsstärke von OTTO DÖRNER ist dieAuszeichnung des CO2-Reportings im Kundenportal GO als "Outstanding Innovation2023" im Bereich Kreislaufwirtschaft auf der EXPO REAL. Diese Ehrungunterstreicht die Relevanz digitaler Lösungen für nachhaltigeUnternehmensprozesse.Fokus auf digitale und nachhaltige ZukunftMit der Bewilligung der Forschungszulagen setzt OTTO DÖRNER seine Strategie zurDigitalisierung und nachhaltigen Transformation der Entsorgungsbranchekonsequent fort.Alice Gärtner, Leitung Digitale Unternehmensentwicklung bei OTTO DÖRNER, betont:"Unsere digitalen Lösungen ermöglichen unseren Kunden und Partnern, ihreProzesse effizienter zu gestalten und gleichzeitig gesetzliche Anforderungen zuerfüllen. Die Anerkennung dieser zukunftsweisenden Projekte freut uns sehr undmotiviert uns, weiterhin innovativ zu handeln."Pressekontakt:OTTO DÖRNER GmbH & Co. KGIsabella LoschelderLeitung Unternehmenskommunikation und Employer BrandingLederstraße 24, 22525 HamburgTelefon +49 40 54885-315 - Mobil +49 172 549 32 34E-Mail mailto:Isabella.loschelder@doerner.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/78164/5983013OTS: OTTO DÖRNER GmbH & Co. KG