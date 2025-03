Bei 10,3 % der Paare ist die Frau die Haupteinkommensperson / Bei 56,6 % der Paare im Jahr 2024 hat der Mann ein höheres Einkommen als die Frau, bei 33,1 % liegen beide in etwa gleichauf

WIESBADEN (ots) - In den meisten Paarhaushalten in Deutschland steuern nach wie

vor Männer einen größeren Teil zum Einkommen bei als Frauen. Lediglich in jedem

zehnten Paarhaushalt (10,3 %) hatte die Frau ein höheres Nettoeinkommen als ihr

Ehe- oder Lebenspartner. Das teilt das Statistische Bundesamt (Destatis) zum

Internationalen Frauentag am 8. März anhand von Erstergebnissen der Erhebung zu

Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) 2024 mit. Bei 56,6 % der Paare war es

umgekehrt und der Mann die Haupteinkommensperson. In 33,1 % der Fälle lagen Frau

und Mann beim Einkommen in etwa gleichauf. Als Haupteinkommensperson gilt

diejenige Person, deren Anteil des persönlichen Nettoeinkommens am

Gesamteinkommen des Paares 60 % oder mehr beträgt.



Ohne Kinder im Haushalt fallen die Unterschiede etwas geringer aus - mit Kindern

noch stärker







Männern als Haupteinkommenspersonen etwas weniger stark, aber immer noch

deutlich aus. In 11,8 % der Paarhaushalte ohne Kinder hatte die Frau das höhere

Einkommen und in 51,1 % der Mann. Bei 37,1 % der Paare ohne Kinder im Haushalt

hatten beide ein in etwa gleich hohes Einkommen.



In Paarfamilien mit Kindern sind Frauen noch seltener die Haupteinkommensperson.

So hatte die Frau bei Paaren mit Kindern im Haushalt in nur 7,8 % der Fälle das

höhere Einkommen. Mit einem Anteil von 65,7 % war dagegen ganz überwiegend der

Mann die Haupteinkommensperson. In 26,5 % der Paarhaushalte mit Kindern hatten

Frau und Mann ein ähnlich hohes Einkommen. Ein Grund für die größeren

Einkommensunterschiede zwischen den Geschlechtern bei Paaren mit Kindern: Mütter

arbeiten häufiger in Teilzeit als Frauen ohne Kinder. Bei Männern ist es

umgekehrt: Väter arbeiten seltener in Teilzeit als Männer ohne Kinder.



Anteil der Frauen mit höherem Einkommen stagniert, Anteil der Paare mit in etwa

gleich hohen Einkommen gestiegen



Insgesamt hat sich das Geschlechterverhältnis mit Blick auf die

Einkommensverteilung in den letzten Jahren kaum verändert. Der Anteil der Frauen

als Haupteinkommensperson liegt seit 2021 (10,5 %) auf einem ähnlichen Niveau.

Leicht zurückgegangen ist im selben Zeitraum der Anteil der männlichen

Haupteinkommenspersonen: von 58,8 % im Jahr 2021 auf 56,6 % im Jahr 2024.

Zugenommen hat entsprechend der Anteil der Paare, bei denen beide in etwa gleich

viel Einkommen haben. 2021 traf das auf 30,7 % aller Paarhaushalte zu, 2024

hatten in 33,1 % der Fälle beide Partner ein ähnliches Einkommen.



Methodische Hinweise:



Die Ergebnisse stammen aus der europäischen Gemeinschaftsstatistik über

Einkommen und Lebensbedingungen (European Union Statistics on Income and Living Seite 2 ► Seite 1 von 2





Bei Paaren ohne Kinder im Haushalt fällt das Ungleichgewicht zwischen Frauen undMännern als Haupteinkommenspersonen etwas weniger stark, aber immer nochdeutlich aus. In 11,8 % der Paarhaushalte ohne Kinder hatte die Frau das höhereEinkommen und in 51,1 % der Mann. Bei 37,1 % der Paare ohne Kinder im Haushalthatten beide ein in etwa gleich hohes Einkommen.In Paarfamilien mit Kindern sind Frauen noch seltener die Haupteinkommensperson.So hatte die Frau bei Paaren mit Kindern im Haushalt in nur 7,8 % der Fälle dashöhere Einkommen. Mit einem Anteil von 65,7 % war dagegen ganz überwiegend derMann die Haupteinkommensperson. In 26,5 % der Paarhaushalte mit Kindern hattenFrau und Mann ein ähnlich hohes Einkommen. Ein Grund für die größerenEinkommensunterschiede zwischen den Geschlechtern bei Paaren mit Kindern: Mütterarbeiten häufiger in Teilzeit als Frauen ohne Kinder. Bei Männern ist esumgekehrt: Väter arbeiten seltener in Teilzeit als Männer ohne Kinder.Anteil der Frauen mit höherem Einkommen stagniert, Anteil der Paare mit in etwagleich hohen Einkommen gestiegenInsgesamt hat sich das Geschlechterverhältnis mit Blick auf dieEinkommensverteilung in den letzten Jahren kaum verändert. Der Anteil der Frauenals Haupteinkommensperson liegt seit 2021 (10,5 %) auf einem ähnlichen Niveau.Leicht zurückgegangen ist im selben Zeitraum der Anteil der männlichenHaupteinkommenspersonen: von 58,8 % im Jahr 2021 auf 56,6 % im Jahr 2024.Zugenommen hat entsprechend der Anteil der Paare, bei denen beide in etwa gleichviel Einkommen haben. 2021 traf das auf 30,7 % aller Paarhaushalte zu, 2024hatten in 33,1 % der Fälle beide Partner ein ähnliches Einkommen.Methodische Hinweise:Die Ergebnisse stammen aus der europäischen Gemeinschaftsstatistik überEinkommen und Lebensbedingungen (European Union Statistics on Income and Living