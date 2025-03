Tesla: Und jetzt auch noch das! Abwasserkonflikt in Grünheide doch nicht gelöst?

Ein wesentlicher Faktor für die jüngste Eskalation ist die veränderte Zusammensetzung des Fabrikabwassers seit Inbetriebnahme einer neuen Recyclinganlage im Tesla-Werk in Grünheide. Da nun vor allem Sanitärabwässer den größten Anteil ausmachen, können die ursprünglich geplanten niedrigen Grenzwerte für organische Stoffe nicht mehr eingehalten werden. Dies bringt Tesla in rechtliche Unsicherheit, da das Werk gegen geltende Umweltauflagen verstoßen könnte.

Für Tesla ist eine reibungslose Wasserver- und Abwasserentsorgung unabdingbar, da mit der Gigafactory in Grünheide ein Schlüsselmarkt in Europa erschlossen werden soll. Kritiker befürchten Umweltrisiken und stehen dem enormen Wasserbedarf skeptisch gegenüber. Tesla verweist auf Genehmigungen und Anpassungen in der Planung, um die strengen Auflagen in Deutschland zu erfüllen.



Die Aktie von Tesla hat zuletzt keine gute Performance gezeigt. Seit Jahresbeginn hat das Papier rund 28 Prozent an Wert verloren. Grund dafür sind zum einen sinkende Absatzzahlen aufgrund der umstrittenen politischen Haltung von Tesla-Chef Elon Musk. Zum anderen hat die Konkurrenz zugenommen und viele Autohersteller, insbesondere aus China, haben Tesla mit konkurrenzfähigen Elektroautos Marktanteile abgenommen.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,93 % und einem Kurs von 266,5EUR auf Tradegate (04. März 2025, 11:38 Uhr) gehandelt.





Zu günstig, um wahr zu sein? Fünf Value-Kracher für 2025 Jetzt Report kostenlos herunterladen!