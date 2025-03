Explore The Infinite HIKMICRO stellt erstmals das Konzept des „Digital Systems" auf der IWA 2025 vor HANGZHOU, China, 4. März 2025 /PRNewswire/ - HIKMICRO, der führende Pionier im Bereich Technologieforschung in der Jagdbranche, präsentierte seine Zukunftsvision auf der IWA Outdoor Classics 2025 in Nürnberg. Auf seinem Stand in Halle 4A-300 stellte …