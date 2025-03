Arbeitslosenquote verharrt auf 6,2 Prozent

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Arbeitslosigkeit im Euroraum hat sich zu Beginn des Jahres kaum verändert. Die Arbeitslosenquote in den 20 Euro-Staaten verharrte im Januar auf 6,2 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt eine etwas höhere Quote von 6,3 Prozent erwartet. Auch in den Monaten Oktober bis Dezember hatte die Quote laut revidierten Daten 6,2 Prozent betragen, nachdem sie Anfang 2024 noch bei 6,5 Prozent gelegen hatte.

In absoluten Zahlen sank die Arbeitslosenzahl im Januar im Monatsvergleich um 42.000. Im Jahresvergleich fiel sie um 547.000. Die Gesamtzahl der Arbeitslosen in der Eurozone betrug 10,655 Millionen.