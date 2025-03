oToBrite präsentiert Vision-AI-Positionierungslösungen für autonome Roboter und unbemannte Fahrzeuge auf der Embedded World 2025

Ich bin hier schon sehr lange investiert. Vor zwei Jahren auch mit viel Geld zu 7 Dollar rein, dann nochmal aufgestockt (allerdings zu 17 Dollar, also verhältnismäßig teuer). Habe XPeng lange Zeit gehalten, auch als gefühlt nicht viel vorwärts ging. Jetzt aber glaube ich dass sich eventuell das Investment langsam lohnt und die Story beginnt, auch wenn natürlich immer im Hintergrund das politische System in China und der Taiwan Konflikt über alle China Aktien schwebt. Hoffen wir mal, dass die nicht so dumm sind und das eskalieren.Zu XPeng aber folgendes, was mich sehr zuversichtlich macht:Schaut man sich die wöchentlichen Zulassungszahlen an, so scheint zuletzt mit dem Mona etwas Schwung in die Sache zu kommen. Bockstark war auch die letzte Woche, die eigentlich immer schlecht ist. Hier hat XPeng mit über 7000 Zulassungen mehr Autos in einer Woche in China zugelassen, als in den letzten beiden Jahren im Januar gesamt (siehe Chart), und liegt sogar auf dem Level mit Tesla, die eine ganz andere Ausgangslage in China haben.Sollten die das in den nächsten Wochen bestätigen, dann sehe ich für XPeng ein krasses Aufwertungspotential. Zudem kommt man dem Ziel, profitabel zu werden, wahrscheinlich schneller näher als man prognostiziert. Es bleibt spannend!