BlackRock setzt trotz Krypto-Krise auf Bitcoin!

Bitcoin hat am Dienstag massiv an Wert verloren und fiel um mehr als 8 Prozent auf 83.850 US-Dollar, nachdem die von Donald Trump verhängten Zölle auf Importe aus Kanada, Mexiko und China in Kraft traten. Auch der GMCI 30 Index, der die 30 größten Kryptowährungen misst, rutschte um 14 Prozent ab.

Trumps Zollpolitik verstärkt die Risikovermeidung

Die neuen Zölle sehen eine 25-prozentige Abgabe auf Importe aus Kanada und Mexiko vor. Zusätzlich verdoppelt sich der Zoll auf chinesische Waren von 10 Prozent auf 20 Prozent. "Diese Maßnahmen verstärken die Risikoaversion und belasten sowohl traditionelle als auch digitale Märkte", so Krypto-Analystin Rachael Lucas von BTC Markets.

Kevin Guo, Forschungsdirektor von HashKey Research, glaubt, dass Trumps jüngste Maßnahmen die Krypto-Rallye vollständig rückgängig gemacht haben: "Alle Gewinne, die durch die Ankündigung eines nationalen Krypto-Reservesystems erzielt wurden, sind wieder verloren gegangen."

Analysten vergleichen die aktuelle Entwicklung mit der sogenannten "Xi-Pump" aus dem Jahr 2019. Damals sorgte eine Blockchain-freundliche Ankündigung von Chinas Präsident Xi Jinping für einen kurzen Bitcoin-Hype, bevor eine Reihe staatlicher Eingriffe zu neuen Tiefs führte.

Spot-Bitcoin-ETFs mit starken Abflüssen

Die angespannte Marktlage spiegelt sich auch in den Abflüssen bei Bitcoin-ETFs wider. Laut SoSoValue-Daten verzeichneten US-Spot-Bitcoin-ETFs am Montag Nettoabflüsse von 74,19 Millionen US-Dollar, nachdem sie am Freitag zuvor noch 94,34 Millionen US-Dollar an Nettozuflüssen verbuchen konnten.

BlackRock setzt auf Bitcoin – langfristige Perspektiven bleiben positiv

Trotz der kurzfristigen Turbulenzen gibt es auch positive Nachrichten. BlackRock hat seinen erfolgreichen Bitcoin-ETF in sein 150-Milliarden-Dollar-Modellportfolio aufgenommen. Bloomberg berichtet, dass der weltweit größte Vermögensverwalter eine Bitcoin-Allokation von 1 Prozent bis 2 Prozent in seine Zielportfolios integriert.

Michael Gates, leitender Portfoliomanager bei BlackRock, erklärte: "Wir glauben, dass Bitcoin langfristig ein wertvolles Anlagegut darstellt und Portfolios diversifizieren kann. Die Integration von Bitcoin in unsere Modellportfolios ermöglicht es Investoren, an der Entwicklung dieser neuen Assetklasse teilzuhaben, während wir gleichzeitig ein ausgewogenes Risikomanagement gewährleisten."

BlackRock spielte bereits eine Schlüsselrolle im jüngsten Bitcoin-Boom, insbesondere durch die Genehmigung von Spot-Bitcoin-ETFs Ende 2024.

"Die Entscheidung von BlackRock signalisiert eine langfristige Überzeugung in Bitcoin als Anlageklasse", sagte Rachael Lucas. "Das könnte den Weg für weitere institutionelle Anleger ebnen, die bislang gezögert haben, in digitale Vermögenswerte zu investieren."

Wie geht es weiter für Bitcoin?

Der Fokus richtet sich nun auf den ersten "White House Crypto Summit" am Freitag, bei dem möglicherweise neue regulatorische Weichenstellungen angekündigt werden.

Ob sich Bitcoin nach dem jüngsten Einbruch erholen kann oder neue Tiefs ansteuert, wird auch weiterhin von den politischen Entwicklung abhängen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

