Ohne regulatorischen Druck stehen EVUs auf der (Innovations-) Leitung

Schwalbach (ots) - EVU (Energieversorgungsunternehmen) investieren fast nur noch

dann in neue Produkte, wenn sie vom Gesetzgeber dazu angehalten werden. Dies ist

die zentrale Erkenntnis des Innovation Benchmark 2025 für die Energiewirtschaft

der Management Beratung AXXCON. Für diesen wurde die Innovationstätigkeit von 42

deutschen EVU untersucht. So zählen zu den wenigen Bereichen mit positiver

Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr intelligente bzw. dynamische Stromtarife

sowie das Bündeln von Tarifen. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Seit dem 1.

Januar 2025 müssen alle Stromanbieter ihren Kund:innen mit intelligentem

Messsystem einen dynamischen Tarif anbieten. Konkret stieg die Zahl der Anbieter

intelligenter Stromtarife im Vergleich zum Vorjahr um rund 22 Prozent, bei der

Bündelung von Tarifen um 31 Prozent.



Gesetzgebung fördert Innovation - und killt sie zugleich





"Innovationen im Sinne neuer Produkte sind häufig getrieben durch dieUmsetzungspflicht der Regulatorik", erklärt Armin Schelian, Partner undEnergie-Experte bei der Management Beratung AXXCON. Gleichzeitig jedoch seienviele EVU von der Masse und Komplexität der regulatorischen Vorgaben überfordertund könnten aus diesem Grund nicht wirklich innovativ sein - der Gesetzgeber"kille" damit auf der anderen Seite auch Innovation. Schelian: "Dies wirdverstärkt von der Unstetigkeit des gesetzlichen Rahmens." So habe beispielsweisedas Gebäudeenergiegesetz immense Planungsunsicherheiten mit sich gebracht,ebenso wie die Entwicklung der THG-Quote. Unterm Strich sind die untersuchteninnovativen Angebote der EVU im Vergleich zum Vorjahr lediglich umdurchschnittlich zwei Leistungen pro Unternehmen angestiegen.Für die jährliche Studie zur Innovationstätigkeit deutscher EVU wird das nachaußen sichtbare und an den Endkunden gerichtete Angebot innovativerDienstleistungen und Produkte von Beratungs-Apps über Elektromobilität und neueSpeichertechnologien bis hin zu Photovoltaik und Energiemanagement verglichen.Grundlage ist das aktuelle Leistungsportfolio auf den jeweiligen Internetseiten.Unter den 42 untersuchten deutschen Energieversorgern befinden sich die großenlandesweit agierenden Player, aber auch mittlere und kleinere Stadtwerke.Letztere wurden exemplarisch ausgewählt, um die verschiedenen Größenordnungenabzubilden. Die in der Studie untersuchten Leistungsangebote wurden in vierRubriken geclustert: Digitalisierung, effiziente Energienutzung und -erzeugung,Mobilität sowie innovative Services und Vertriebsstrategien.Innovationen im Bereich Stromspeicher und E-MobilitätZu den Bereichen mit insgesamt steigender Anbieterzahl im Jahr 2024 zählen auch