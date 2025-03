50.000 € VOR Ukraine-Krieg in Rheinmetall investiert: Das wäre daraus geworden!

Wer wenige Tage vor dem sich abzeichnenden russischen Überfall auf die Ukraine Rheinmetall-Aktien für 50.000 Euro gekauft und bis heute gehalten hat, kann sich über eine Rendite von mehr als 1.097 Prozent freuen (Stand: 04.03.2025, 12:35 Uhr). Aus den 50.000 Euro wäre somit ein Vermögen von 548.500 Euro geworden.

Am 14. Februar, rund eine Woche vor dem Einmarsch der Russen am 24. Februar, kostete eine Rheinmetall-Aktie noch rund 96 Euro. Schon lange vorher hatten US-Geheimdienste vor einem bevorstehenden russischen Großangriff auf die Ukraine gewarnt. Der tatsächliche Einmarsch der Russen in die Ukraine erfolgte dann in den Morgenstunden des 24. Februar 2022.



Heute, knapp drei Jahre später, kostet eine Rheinmetall-Aktie mehr als 1.150 Euro. Wer also damals die Tragweite der politischen Ereignisse erkannte – die Warnungen der Amerikaner waren damals in den Medien allgegenwärtig – und entsprechend investierte, kann sich heute über eine Verzwölffachung seines zugegebenermaßen ethisch fragwürdigen Investments freuen.