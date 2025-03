FMC unter Druck nach umfangreicher Platzierung durch Fresenius

In einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren wurden dabei 10,6 Millionen FMC-Aktien zu 44,50 Euro pro Stück an institutionelle Investoren verkauft. Zudem platzierte der Konzern Anleihen, die in FMC-Aktien umgetauscht werden können. Dabei geht es nochmals um eine ähnlich hohe Aktienzahl. Zusammengenommen machen beide Schritte ungefähr 7,1 Prozent des Grundkapitals an dem Dialysekonzern aus. Damit reduziert sich der Anteil an FMC auf rund ein Viertel nach zuvor 32,2 Prozent.

Laut einem Börsianer war es ein "offenes Geheimnis", dass Fresenius seinen Anteil früher oder später reduzieren wird, denn in den vergangenen Jahren sei darüber immer wieder mal spekuliert worden. "Das Damoklesschwert für FMC ist damit nun verschwunden", sagte er.

Der recht hohe Fresenius-Anteil an FMC-Aktien sei "ein Überhang für beide Unternehmen gewesen", schrieben die Analysten von Morgan Stanley und Jefferies und sehen dies vor allem für den Gesundheitskonzern positiv, da dieser so seine Verschuldung weiter senken könne.

Mit organischem Wachstum an vorderster Stelle und einer sich bessernden Bilanz positioniere sich Fresenius für die nächste Phase seiner strategischen Expansion, kommentierte Analyst Christian Ehmann von Warburg Research./ck/ag/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Aktie Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,56 % und einem Kurs von 44,15 auf Tradegate (04. März 2025, 11:43 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Aktie um +6,04 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,47 %. Die Marktkapitalisierung von Fresenius bezifferte sich zuletzt auf 22,16 Mrd.. Fresenius zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 0,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3800 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 56,00EUR was eine Bandbreite von +1,73 %/+42,42 % bedeutet.