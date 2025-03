Sojern führt vollständig gemanagte E-Mail-Kampagnen ein - Hoteliers zahlen für Leistung

SAN FRANCISCO, 4. März 2025 /PRNewswire/ -- Sojern, die führende Marketingplattform für das Hotel- und Gaststättengewerbe, freut sich, die Zufügung eines vollständig verwalteten E-Mail-Marketingservices als Teil seines Multikanalangebots Commission bekannt zu geben. Diese branchenweit erste Lösung rationalisiert das Marketing und erleichtert die Förderung von Direktbuchungen, den Aufbau von Gästetreue sowie die Verringerung der Abhängigkeit von Online-Reisebüros (OTA) – alles im Rahmen des transparenten „Pay-for-Performance"-Kommissionsmodells von Sojern. Jetzt in den USA und Kanada erhältlich, weitere Länder folgen in Kürze.

Jetzt können Hoteliers mit Sojern zusammenarbeiten, um mühelos leistungsstarke E-Mail-Kampagnen durchzuführen, ohne dass sie dafür eigene Ressourcen benötigen. Dieser neue, vollständig verwaltete Service basiert auf der KI-gesteuerten Marketingplattform von Sojern und kombiniert die Guest Marketing Suite mit dem Fachwissen von E-Mail-Designern und Textern, um eine nahtlose Erstellung, Bereitstellung, Leistung sowie Messung von Kampagnen zu gewährleisten. Die E-Mail-Lösung von Sojern lässt sich nahtlos in das Property Management System (PMS) des Hotels einbinden und bietet so einen aussagekräftigen Einblick in die Gäste, was gezielte E-Mail-Kampagnen ermöglicht, die zu mehr Engagement und direkten Buchungen führen. Durch die automatisierte Abstimmung werden die Abläufe weiter rationalisiert, sodass sich Hoteliers auf das Gästeerlebnis und nicht auf manuelle Aufgaben konzentrieren können.

„Reisende von heute suchen zunehmend nach personalisierten Erlebnissen, von der Wahl des Reiseziels bis zum Aufenthalt vor Ort", sagt Noreen Henry, Chief Revenue Officer bei Sojern. „Tatsächlich erwarten 90 % der Verbraucher, dass Marken ihre Bedürfnisse verstehen und vorhersehen. Da Gäste immer mehr in unvergessliche und maßgeschneiderte Erlebnisse investieren, erwarten sie das gleiche Maß an Personalisierung von Hotels, bevor sie überhaupt angekommen sind. Mit der vollständig verwalteten E-Mail-Lösung von Sojern können Hotelvermarkter zeitnahe, markenbezogene Inhalte bereitstellen, die das Engagement, die Direktbuchungen und die Loyalität fördern – und dabei die traditionellen Bandbreiten- und Budgethürden ohne zusätzlichen Aufwand überwinden."