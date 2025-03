EU bedauert Zoll-Entscheidung der USA

Medienberichten zufolge sind die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle für Waren aus Mexiko und Kanada um kurz nach Mitternacht (Ortszeit) in Kraft getreten. Trump hatte zuvor in Washington gesagt, die Strafmaßnahmen auf Waren aus Kanada und Mexiko in Höhe von 25 Prozent würden von Dienstag an gelten.

"Präsident Donald J. Trump fährt mit der Einführung von Zöllen gegen Kanada und Mexiko fort", hieß es in einer vom Weißen Haus veröffentlichten Mitteilung von Montag. Es droht nun ein nordamerikanischer Handelskrieg mit ungewissen Folgen für die Weltwirtschaft. Der Republikaner ordnete außerdem an, die im Februar angeordneten Importzölle auf Waren aus China auf 20 Prozent zu verdoppeln./mjm/DP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 23,78 auf Tradegate (04. März 2025, 12:09 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +7,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,69 %. Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 23,34 Mrd.. Bayer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4800 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von -7,60 %/+26,00 % bedeutet.