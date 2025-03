Dataport verabschiedet neuen Frauenförderplan

Altenholz (ots) - Der IT-Dienstleister Dataport plant, seinen Frauenanteil

deutlich zu erhöhen. Bereits jetzt liegt der Anteil weiblicher Mitarbeitender

mit 31 Prozent für ein IT-Unternehmen sehr hoch. Mit seinem aktuellen

Frauenförderplan hat sich Dataport nun das Ziel gesetzt, bis 2028 noch mehr

Frauen für die Arbeit in der IT zu gewinnen und die Frauenquote auf 35 Prozent

zu steigern. Erreicht werden soll dies über eine Reihe von Maßnahmen, die die

besondere Lebenssituation von Frauen in den Fokus nehmen. Dazu zählen

Kooperationen mit Universitäten, Mentoring-Programme aber auch spezielle

Förderprogramme, zum Beispiel für Frauen über 50.



Dazu Dr. Johann Bizer, Vorstandsvorsitzender bei Dataport: "Mit dem

Frauenförderplan setzen wir konsequent unseren erfolgreichen Weg der

Gleichstellung fort. Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber mit besten

Karrierechancen für weibliche Fach- und Führungskräfte in der IT. Sie sind für

uns unverzichtbar, um auch künftig die digitale Transformation der Verwaltung

erfolgreich voranzutreiben."







immer noch unterrepräsentiert. Doch hier zeigt es sich, dass sich durch gezielte

Förderung und passende Rahmenbedingungen der Frauenanteil in Unternehmen erhöhen

lässt. Deshalb engagiert sich Dataport seit Jahren für Chancengleichheit und die

berufliche Entwicklung von Frauen; und geht dafür auch neue Wege, zum Beispiel

durch Ausbildung und Traineeships in Teilzeit oder die Möglichkeit für einen

Quereinstieg in die IT. Flexible Arbeitszeitmodelle, mobiles Arbeiten oder

variable Teilzeitmodelle bieten Frauen die Möglichkeit, Arbeit

lebenslagenbezogen zu gestalten. Der hohe Frauenanteil bei Dataport bestätigt,

dass Frauen dieses Angebot annehmen. Dies zeigt sich auch bei den

Führungskräften. So sind bei Dataport 33 Prozent aller Führungspositionen von

Frauen besetzt. Perspektivisch soll dieser Anteil auf 40 Prozent steigen.



https://www.dataport.de



Britta Heinrich, Pressesprecherin

Dataport AöR

Billstraße 82

20539 Hamburg

E-Mail: mailto:Britta.Heinrich@dataport.de

Telefon: 040 42846-3047

Mobil: 0171 3342284



